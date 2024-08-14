В Москве таксист ударил ножом пассажира во время поездки

На юге Москвы таксист напал на пассажира во время поездки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел вечером 12 августа в районе Коньково. Водитель такси внезапно достал складной нож и вонзил клинок в грудь 28-летнему пассажиру без объяснения причин.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

К настоящему времени 45-летний нападавший уже задержан. Причина его агрессии неизвестна. Полиция начала проверку по факту случившегося.