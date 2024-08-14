Художница в Москве умерла при загадочных обстоятельствах

Близкие известной художницы Натальи Дайн полагают, что ее смерть наступила в результате неудачного применения индуистской практики для расширения сознания, пишет «Московский комсомолец».

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Тело 56-летней женщины было найдено в квартире на Большой Серпуховской улице. Рядом с ним находилась одна из психоделических работ художницы. Правоохранители предположили, что она покончила жизнь самоубийством.

По словам родственников, в последние месяцы Дайн тяжело переживала личностный кризис и искала поддержку в сообществе единомышленников, которые практиковали различные восточные методики.

Близкие отметили также, что Наталья стала заводить разговоры о смерти, о религии, хотя выросла в светской семье и мистикой не увлекалась. Кроме того, она практически забросила творчество, рисовала редко, все последние картины имели психоделический оттенок.

Наталья Дайн —российская художница. Почетный член Международного союза художников-анималистов, Евразийского союза художников. Была активным участником выставок, а также лауреатом различных художественных конкурсов.

В основу творчества Дайн были заложены сюжеты об отношениях людей, эмоции, настроения человека.