Россиянин постучал в дверь к незнакомцам и напал на них с ножом

В Москве полиция задержала местного жителя, который постучал в дверь к незнакомцам и напал на них с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас силовики выясняют мотивы нападавшего.

По версии следствия, злоумышленник постучался в квартиру, где проживали двое незнакомых ему мужчин. Когда жильцы открыли дверь, подозреваемый начал угрожать им. Тогда мужчины вышли на лестничную площадку, чтобы выяснить у незнакомца причину агрессии. В результате злоумышленник напал на них с ножом, а после скрылся.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в московском магазине.