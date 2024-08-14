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Во Франции уточнили подробности авиакатастрофы с истребителями

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что два истребителя Rafale потерпели крушение на северо-востоке страны. Как сообщает ТАСС, он подтвердил, что одного пилота удалось найти живым.

Во Франции уточнили подробности авиакатастрофы с истребителями
© globallookpress.com

Лекорню не уточнил возможные причины произошедшего. Сейчас поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Стала известна судьба пилота одного из разбившихся во Франции истребителя

Напомним, что авария произошла в департаменте Мерт и Мозель. Поиском выживших занимается полиция, пожарно-спасательная служба, национальное управление лесного хозяйства и национальная федерация радиолюбителей. Первоначально СМИ сообщили, что в авиакатастрофу попали более старые истребители Mirage.

На борту находились три человека. Обнаруженный живым пилот катапультировался, но получил травмы. Он находится в сознании. Причина происшествия пока неизвестна.

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