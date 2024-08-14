Во Франции уточнили подробности авиакатастрофы с истребителями

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что два истребителя Rafale потерпели крушение на северо-востоке страны. Как сообщает ТАСС, он подтвердил, что одного пилота удалось найти живым.

Лекорню не уточнил возможные причины произошедшего. Сейчас поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Стала известна судьба пилота одного из разбившихся во Франции истребителя

Напомним, что авария произошла в департаменте Мерт и Мозель. Поиском выживших занимается полиция, пожарно-спасательная служба, национальное управление лесного хозяйства и национальная федерация радиолюбителей. Первоначально СМИ сообщили, что в авиакатастрофу попали более старые истребители Mirage.

На борту находились три человека. Обнаруженный живым пилот катапультировался, но получил травмы. Он находится в сознании. Причина происшествия пока неизвестна.