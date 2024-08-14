Последний прыжок парашютистки из Коми попал на видео

В Кирове скончалась жительница Коми, у которой во время дебютного прыжка не полностью раскрылся парашют. Об этом сообщает портал Progorod43.ru.

Инцидент произошел 27 июля. Основной парашют девушки раскрылся нештатно и лишь частично наполнился воздухом. Как сообщали организаторы прыжка, неверно оценив ситуацию, девушка заблокировала запасной парашют и затем не попыталась раскрыть его вручную. Девушка приземлилась на березу и получила переломы, но выжила. Прыжок она совершила в свой день рождения.

Через неделю после прыжка пострадавшая скончалась в больнице. Как сообщила Progorod43.ru ее родственница, сначала девушка шла на поправку, но затем ее состояние ухудшилось.