Московский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Блиновской

Савеловский районный суд приступил к рассмотрению дела блогера Елены Блиновской, обвиненной в уклонении от уплаты налогов и в других нарушениях.

Сегодня, 14 августа, Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Фотографии и видео с места событий были опубликованы в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Обвиняют блогершу в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.

Сейчас проходит предварительное слушание в закрытом судебном заседании.