Стала известна судьба пилота одного из разбившихся во Франции истребителя

На борту столкнувшихся во Франции истребителей находились три человека. Как сообщает L'Est Republicain, одного из пилотов удалось найти — он находится в сознании.

Предположительно, выжившему удалось катапультироваться. Пока неизвестно, находился ли на его борту еще один член экипажа.

По предварительной информации самолеты могли лететь из близлежащих авиабаз французской армии — в Оше или Сен-Дизье. Ранее СМИ сообщали о том, что крушение потерпели два истребителя Mirage, однако не исключен вариант, что в действительности это были Rafale.

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Напомним, что катастрофа произошла в департаменте Мерт и Мозель. В местной префектуре не привели деталей. Сейчас поиском пилотов занимается полиция, пожарно-спасательная служба, национальное управление лесного хозяйства, а также национальная федерация радиолюбителей.