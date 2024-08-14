Два истребителя ВВС Франции столкнулись в небе

В среду, 14 августа, авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage произошла на северо-востоке Франции. Об этом сообщает BFM TV.

По данным портала, катастрофа произошла в департаменте Мёрт и Мозель. В местной префектуре не привели деталей, но уточнили, что сейчас ведутся поиски пилотов. Чиновники заявили, что о причинах аварии позже отчитаются военные.

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