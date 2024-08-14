Подросток умер после погрузки мешков с удобрениями в Саратовской области

В Саратовской области 15-летний подросток умер после погрузки мешков с удобрениями.

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В Саратовской области 8 августа подросток помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями в селе Георгиевка.

Когда мальчик пришел домой, у него ухудшилось самочувствие. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему подростку (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает СУ СК России по Саратовской области.