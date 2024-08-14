Сибиряк проучил школьников, обидевших его сына

В Красноярске местная жительница пожаловалась на мужчину, который, по ее словам, применил физическое насилие к мальчикам, в числе которых был ее сын. Мужчина утверждает, что такого не было. Об этом сообщает издание «7 канал Красноярск».

Инцидент произошел в ЖК «Белые Росы». По словам женщины, мужчина напал на улице на ее сына и его друга: он схватил ребенка за шею так, что у того произошло непроизвольное мочеиспускание.

«Он выскочил и начал моего ребенка душить, что он описался. В этот же день у сына ночью поднялась температура, вызывали скорую, врач сказал, что, скорее всего, передавил сонную артерию, он на какое-то мгновение потерял сознание, расслабились мышцы и поэтому описался», — пояснила собеседница СМИ.

Мужчина отметил, что не бил детей. Погоню за мальчиками, попавшую на видео придомовых камер, он объяснил тем, что подростки обижали его шестилетнего сына и его подругу, а он заставил их попросить прощения.

«Извинились перед моим сыном и ушли домой, через 15 минут гуляли спокойно на площадке, веселясь. Это можно также отсмотреть на камерах. Никто их не бил», — подчеркнул красноярец.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.