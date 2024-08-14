Против двух школьников возбудили уголовное дело за фейки об армии

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело за фейки об армии против двух школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в октябре 2023 года в полицию поступило сообщение от администрации школы о том, что на одном из видеохостингов размещен ролик, в котором двое учеников в утвердительной форме распространяют информацию порочащего характера о действиях Вооруженных сил РФ.

13 августа 2024 года сотрудники МВД доставили фигурантов дела, двух молодых людей 2006 года рождения, в следственные органы для проведения следственных действий. Во время обыска в местах их проживания изъяты предметы и гаджеты, имеющие доказательственное значение по делу, добавили в ведомстве.

8 августа сообщалось, что в Казани уголовное дело завели на местную жительницу, желавшую мира России и Украине. По информации газеты «Вечерняя Казань», 63-летнюю Ирину Никольскую заподозрили в повторной дискредитации российской армии.

В конце июля Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал мужчину за лозунги, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.