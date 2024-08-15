Названа причина облав на мигрантов в московских хостелах

Telegram-каналы сообщили о возможных диверсиях в Москве и Подмосковье. Правоохранительные органы усилили меры безопасности. Член СПЧ Кирилл Кабанов предположил, что для совершения терактов будут задействованы мигранты из стран Средней Азии. Он отметил, что в центре столицы расположено множество хостелов для гастарбайтеров, которые могут оказаться скрытыми террористическими базами. О том, какие меры власти принимают для борьбы с нелегальными мигрантами и несут ли приезжие угрозу москвичам, — в материале NEWS.ru.

Силовики ожидают терактов в Москве?

По информации Telegram-канала Baza, в Москве и Подмосковье были усилены меры безопасности. По данным ресурса, в 1-м и 2-м специальных полках МВД, а также в Росгвардии сделаны ежедневные резервы из числа штатных сотрудников. Канал отмечает, что силовики ведут постоянный мониторинг угроз, в том числе вероятных проникновений диверсионных групп в Москву и Московскую область.

«Теперь по распоряжению руководства спецполка новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля», — сообщил канал.

Эксперт в сфере безопасности, основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что любой теракт преследует две цели: посеять панику и продемонстрировать слабость государства в вопросе защиты населения перед лицом преступников.

«Особенно сейчас, на фоне событий в Курской области, велика вероятность, что враг продолжит раскачивать общество единственным доступным ему средством — террористическими атаками, но уже в столице», — пояснил Сарбаев.

Мигранты могут стать ударной силой диверсий?

Член Совета по правам человека при президенте РФ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru не исключил, что противники России попытаются организовать террористические акты в сердце страны. По его словам, трагедия, произошедшая 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», продемонстрировала, что диверсантам не нужно ехать в Москву с Украины.

Бастрыкин заявил, что за 4 месяца мигранты совершили 14 тысяч преступлений

Кабанов высказал мнение в Telegram, что «в результате массового, бесконтрольного переселения в столицу радикалов из Средней Азии и Закавказья мы имеем у себя под носом значительное число потенциальных террористов, живущих под видом таксистов, курьеров, дворников, продавцов, парикмахеров и уборщиков в офисах».

По его словам, подвалы многоквартирных домов и хостелы в Москве, в которых проживают приезжие, являются потенциальными рассадниками терроризма.

«Таких мигрантов множество. Мы даже слабо себе представляем, сколько их разгуливает по нашим улицам. А ведь из их числа и вербуют террористов. Почему так происходит? Их очень много, их услуги стоят копейки, большинству приезжих близка радикальная исламистская идеология», — сказал собеседник NEWS.ru.

Кабанов высказал мнение, что речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 40 лет, приехавших из Таджикистана, Узбекистана или Киргизии. Он предположил, что в основном они обладают низким уровнем образования, при этом достаточно агрессивны и придерживаются русофобских взглядов.

Ранее в силовых структурах сообщили, что ночью 23 марта по пути к границе Украины были задержаны предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Среди них было несколько уроженцев Таджикистана.

Мигранты не соблюдают российские законы?

Риски, связанные с возможным использованием мигрантов в качестве исполнителей терактов, существуют, подтвердил NEWS.ru ветеран Группы «А», президент Союза «Офицеры Группы „Альфа“» подполковник запаса ФСБ России Алексей Филатов. По его словам, они «слабо интегрированы в общество и маргинализируются».

По мнению адвоката Григория Сарбаева, мигранты выступают в качестве «линии разлома» и являются благодатной почвой для вербовщиков с Украины.

«Сейчас многие москвичи задаются вопросом, для кого модернизируются поликлиники и строятся новые спортплощадки. „Мигрантский нерв“ натянут, граждане требуют жестких мер. При этом этническая мигрантская среда, которая ориентируется прежде всего на шариат, а не на российские законы и моральные нормы, является „благодатной“ почвой для разного рода вербовщиков со стороны киевского режима», — отметил он.

Гостиницы для мигрантов — рассадники терроризма?

9 августа сотрудники Следственного комитета провели обыски в хостеле «Три звезды», расположенном на улице Новаторов на юго-западе Москвы. Следователи проверят почти 400 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства. Как сообщила пресс-служба столичного СК, хостел попал в зону внимания силовиков в рамках расследования дела о создании экстремистского сообщества.

Корреспондент NEWS.ru изучил московский гостиничный рынок самой низкой ценовой категории и обнаружил порядка 100 отелей, рекламирующих себя как «общежития для граждан СНГ».

Как правило, они расположены у станций метро в отдалении от центра города. Средняя цена проживания — 215 рублей в сутки. В перечень попали только те гостиницы, которые работают публично.

Жители Раменского более двух лет борются с руководством нескольких нелегальных хостелов. Еще в 2022-м в отношении одного из них суд вынес решение о закрытии, но собственник проигнорировал требования.

По сообщению портала «Царьград», в Раменском помимо подпольных отелей существуют нелегальные мигрантские кафе, автозаправки и даже незаконная мечеть в здании торгового центра. По данным издания, местные жители писали председателю СКР Александру Бастрыкину о том, что боятся отпускать детей на прогулки.

Портал отмечает, что в Домодедове мигранты, проживающие в незаконной гостинице, расположенной рядом с частным сектором, грозились поджечь дома людей, вели себя агрессивно и бросались камнями. Кроме того, «Царьград» называет местом нелегального проживания гастарбайтеров Картино в Ленинском городском округе, а также подмосковный поселок Октябрьский.

Портал отмечает, что москвичи ранее пожаловались на бизнесмена, который хотел открыть хостел на 1200–1500 человек в многоквартирном доме в Таганском районе, где зарегистрированы всего 593 жильца.

По словам Кабанова, открывшиеся по всей Москве мигрантские хостелы являются базами, где ждут своего часа потенциальные террористы.

«Проблема заключается в том, что такие места проживания трудно контролировать, — это тусовки для своих, в которые практически невозможно внедрить агентуру», — подчеркнул член СПЧ.

Будут ли силовики проводить облавы на мигрантов в хостелах и на съемных квартирах

По мнению Кабанова, чтобы предотвратить вовлечение мигрантов в террористическую и диверсионную деятельность, необходимо в срочном порядке значительно уменьшить поток лиц, въезжающих в страну.

«После этого следует активно „шерстить“ тех, кто остался, — все эти непонятные склады, общежития и хостелы. На самом деле радикалов видно сразу», — сказал собеседник NEWS.ru.

По мнению Филатова, предотвращение диверсий требует комплексного подхода, но в первую очередь нужно ограничить въезд мигрантов в страну. В то же время тех приезжих, которым разрешили посетить Россию, необходимо активно интегрировать в общество, сказал он.

«Усиление миграционного контроля, создание надежных механизмов мониторинга и обмена информацией между правоохранительными органами — это основа профилактики. Однако важно помнить, что простого ужесточения миграционного контроля недостаточно. Необходимо создать условия, при которых приезжие будут чувствовать себя частью общества, а не его изгоями. Только так можно снизить риски их радикализации», — считает Филатов.

По его словам, спецслужбы должны работать не только с целью выявления уже существующих угроз, но и их предупреждения. Чрезвычайно важно усилить шаги по обнаружению экстремистских ячеек и радикальных элементов, отмечает эксперт.

Хостелы и съемные квартиры должны стать объектами

оперативного интереса со стороны силовых органов. Следует проводить контрольные мероприятия в среде мигрантов и лиц, исповедующих радикальные идеи, с момента их прибытия в Россию и до отъезда в страны проживания, заявил NEWS.ru офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. По его словам, возможности органов безопасности и правопорядка позволяют выявлять потенциальных террористов при помощи различных технологий на этапе подготовки преступления.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом сотрудников МВД самостоятельно выдворять иностранных граждан из страны за ряд правонарушений. Изменения в законодательстве вступят в силу спустя 180 дней после подписания документа. Пока решения об административном выдворении иностранцев могут принимать только судьи и пограничники.