Мужчина сделал подарок девочке из Ленинградской области ради интимного общения

Жажда интимного общения с 13-летней девочкой подтолкнула мужчину подарить ей телефон. Теперь его ищут правоохранители Ленинградской области.

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Накануне, 13 августа, к правоохранителям обратился 41-летний житель Веселого Поселка, заявивший, что незнакомец искал общения в переписке с его 13-летней дочерью. Не позднее 1 августа злоумышленник через мессенджер прислал на мобильный телефон девочки сообщения интимного характера.

Вечером того же дня он встретился с несовершеннолетней на детской площадке и передал ей телефон, чтобы общаться с ней дальше. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга.

Теперь стражи порядка ищут мужчину. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет издание "Мойка78".