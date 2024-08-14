В Москве пассажир такси попытался провезти кокаин во флаконе из-под пены для бритья

В Москве полицейские задержали пассажира такси, который попытался провезти кокаин во флаконе пены из-под бритья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник столичного управления информации и общественных связей ГУ МВД России Владимир Васенин.

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Госавтоинспекторы остановили автомобиль на Волжском бульваре для проверки документов. Заметив пассажира на заднем сиденье, который заметно нервничал, полицейские решили вызвать следователей для его досмотра.

«Во внутреннем кармане рюкзака 30-летнего мужчины находился флакон из-под пены для бритья, внутри которого было обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с белым веществом неизвестного происхождения, а также 17 автомобильных брелоков, которые, предположительно, предназначались для последующего хранения изъятого материала», – сказал собеседник агентства.

Исследование показало, что в веществе содержится кокаин массой более 26 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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