В Москве пассажир такси попытался провезти кокаин во флаконе из-под пены для бритья
В Москве полицейские задержали пассажира такси, который попытался провезти кокаин во флаконе пены из-под бритья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник столичного управления информации и общественных связей ГУ МВД России Владимир Васенин.
Госавтоинспекторы остановили автомобиль на Волжском бульваре для проверки документов. Заметив пассажира на заднем сиденье, который заметно нервничал, полицейские решили вызвать следователей для его досмотра.
«Во внутреннем кармане рюкзака 30-летнего мужчины находился флакон из-под пены для бритья, внутри которого было обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с белым веществом неизвестного происхождения, а также 17 автомобильных брелоков, которые, предположительно, предназначались для последующего хранения изъятого материала», – сказал собеседник агентства.
Исследование показало, что в веществе содержится кокаин массой более 26 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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