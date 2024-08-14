Мумифицированное тело женщины обнаружили в квартире на проспекте Вернадского

Останки женщины обнаружены в квартире на проспекте Вернадского, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о трупном запахе из квартиры на проспекте Вернадского. Женщина сообщила, что запах идет из квартиры соседки, которую давно не видели. Дверь в жилище вскрыли. В комнате на полу обнаружили мумифицированное тело хозяйки квартиры, пенсионерки 1947 года рождения. Дверь была заперта изнутри, окна закрыты, все вещи на местах», – сказал собеседник агентства.

Тело направили в морг для выяснения причины и давности смерти. Ведется проверка.