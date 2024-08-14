СК смягчил обвинение экс-начальнику службы МО Тимофееву

Следователи убрали обвинение в злоупотреблении полномочиями из дела экс-главы службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Ильи Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Тимофеев был задержан в конце августа 2023 года. Сообщалось, что его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере - почти в три миллиона рублей.

Позже к обвинениям добавилось злоупотребление должностными полномочиями. «Коммерсант» писал, что Тимофеев не признает вину и утверждает, что его оговорили.

Ранее дело Тимофеева вернули в военный следственный орган на доследование. Источник ТАСС сообщил, что летом 2024-го из дела убрали обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с отсутствием состава преступления. При этом процесс, связанный с обвинением в коррупции, продолжается. По данным собеседника ТАСС, сейчас Тимофеев знакомится с материалами дела, состоящего из 129 томов.