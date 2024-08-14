Раскрыты подробности об учительнице, хотевшей забеременеть от школьника

Учительница из Санкт-Петербурга, которая хотела забеременеть от школьника, всегда казалась странной, рассказал NEWS.ru ее бывший ученик. Собеседник издания подчеркнул, что иногда она писала некоторым его одноклассникам в социальных сетях и общалась с ними вне школы.

Она была моей первой учительницей. Всегда казалась немного странной. Просто иногда говорила странности или была чересчур надоедливой. Например, писала некоторым моим одноклассникам в соцсетях, они переписывались, — пояснил он.

По словам собеседника издания, это были обычные сообщения с вопросами о том, как у учеников дела. Он отметил, что приставаний или чего-то подобного за преподавательницей никогда не замечали. Бывший ученик добавил, что никаких слухов о подобных ситуациях по школе во время его учебы не ходило.

Но это были обычные сообщения, по типу — хорошего дня или как дела. Приставаний или чего-то такого никогда не замечали, и слухов не ходило. Может, это какое-то психическое расстройство у нее, — заключил он.

Ранее стало известно, что против 45-летней учительницы из Санкт-Петербурга могут возбудить уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. В частности, она уговаривала 17-летнего подростка стать для нее донором спермы.