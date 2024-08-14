СКР возбудил дело против сломавшей руку мальчику воспитательницы

Во Владикавказе возбудили дело против воспитательницы, сломавшей руку двухлетнему мальчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Северная Осетия.

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Дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео, на котором педагог берет ребенка за руку и оттаскивает его в сторону. Когда в детсад пришла мать мальчика, воспитательница пожаловалась ей на плач и рекомендовала проверить руку. Россиянка последовала совету воспитательницы и обратилась в больницу, где у ее сына диагностировали перелом плечевой кости.