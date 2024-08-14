Пенсионер устроил стрельбу рядом с кафе в Краснодарском крае

Пожилой мужчина открыл огонь из карабина посреди улицы в Краснодарском крае. В момент стрельбы он находился рядом с заведением общепита.

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Инцидент случился в Туапсе. Полицейские и росгвардейцы задержали стрелявшего на улице города мужчину. Им удалось найти злоумышленника по приметам, которые им описали очевидцы. Стрелявшим из карабина оказался 67-летний кубанец.

Как рассказали представители ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону, пенсионер начал стрелять из оружия, находясь на оживленной улице рядом с кафе. Он палил в воздух. После этого мужчина начал прятать оружие в багажник машины. В этот момент он оказался в руках стражей порядка.

Позднее стало известно, что у пенсионера есть документы, позволяющие ему законно владеть карабином.

– Оружие изъято, по решению суда разрешительные документы будут аннулированы, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального ГУ МВД России, злоумышленник был заключен под стражу. Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.