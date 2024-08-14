Начальник ГАИ в Ростовской области задержан по делу о взятке

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали по подозрению во взяточничестве начальника отдела Госавтоинспекции Аксайского района, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержан начальник ГАИ ОМВД России по Аксайскому району, причастный к систематическому получению взяток от своих подчиненных. Возбуждено уголовное по факту получение взятки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант дела на протяжении нескольких месяцев требовал от подчиненных по 8,5 тыс. рублей за покровительство, а также определенные суммы от владельца штрафстоянки.

До этого стало известно, что житель Перми получил срок за то, что пытался скрыться от сотрудников ГАИ и прокатил на капоте одного из них.

Суд признал пермяка виновным. За применение насилия в отношении представителя власти подсудимого отправили в колонию на два года. Он также лишился своего автомобиля стоимостью 4,8 млн рублей, который был конфискован и обращен в собственность государства.

Также сообщалось, что россиянин из ревности переехал женщину, избил ногами и отправил ее машину в болото. За это он получил два с половиной года колонии.