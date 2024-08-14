Женщина попала в больницу после взрыва газового баллона в автомобиле в Ленобласти

В Ленинградской области газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины. После этого ее госпитализировали.

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Сообщается, что жительница Кировского района отправилась на автомобиле Opel Corsa на дачу. Она везла туда свежезаправленный газовый баллон.

Во время движения женщина почувствовала запах гари и остановилась. Газовый баллон взорвался прямо перед ее лицом.

По итогу 54-летнюю пострадавшую доставили в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени, передает Telegram-канал "Mash на Мойке".