Женщина попала в больницу после взрыва газового баллона в автомобиле в Ленобласти
В Ленинградской области газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины. После этого ее госпитализировали.
Сообщается, что жительница Кировского района отправилась на автомобиле Opel Corsa на дачу. Она везла туда свежезаправленный газовый баллон.
Во время движения женщина почувствовала запах гари и остановилась. Газовый баллон взорвался прямо перед ее лицом.
По итогу 54-летнюю пострадавшую доставили в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени, передает Telegram-канал "Mash на Мойке".