Магаданца осудили за молчание о планах знакомой о теракте

Магаданский городской суд приговорил к двум годам и 10 месяцам колонии строгого режима местного жителя, который не сообщил силовикам о планах знакомой поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

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По версии следствия, 19 сентября 2023 года мужчина узнал, что его подруга, действуя в интересах Украины, собирается поджечь здание военного комиссариата Магаданской области. Он решил не сообщать об этом, потому что боялся привлечь к себе лишнее внимание и попасть под уголовную ответственность, а также не хотел «стучать» на своих знакомых. В результате женщина смогла исполнить свой план и поджечь военкомат.

Ранее Северный флотский военный суд вынес приговор двум россиянам, которые подожгли военкомат в Мурманске. Они получили 17 и 14 лет лишения свободы, часть осужденные проведут в тюрьме, часть — в колонии строго режима.