Учительница пыталась забеременеть от бывшего воспитанника в Санкт-Петербурге

Учительница уговаривала бывшего воспитанника сдать биологический материал для того, чтобы родить от 11-классника. Об этом стало известно в среду, 14 августа.

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Педагог преподавала мальчику математику в шестом классе в школе во Всеволожском районе. Потом семья подростка переехала в Санкт-Петербург и его перевели в другую школу. Учительница начала преследовать ребенка еще с момента знакомства. Сейчас парень учится в 11 классе.

Он вспомнил, что будучи еще совсем ребенком поставил лайк на фотографию учительницы в социальной сети и она решила, что школьник влюбился в нее. К активным действиям в отношении подростка преподаватель перешла, когда парень учился в 9 классе. Она написала молодому человеку в мессенджере, что хочет от него ребенка. В январе текущего года она начала убеждать парня в том, что он должен стать донором спермы для ее ребенка. В начале августа женщина начала караулить школьника и подъезда, что стало последней каплей для родителей. Они обратились в полицию. В отношении учительницы возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, следует из сообщения в Telegram-канале Shot.

редприниматель Павел Дуров стал биологическим отцом более чем 100 детей. Мужчина стал донором спермы, и теперь, по его словам, в 12 странах проживают ребята с его генами. «Вечерняя Москва» выяснила, смогут ли дети, зачатые таким способом, претендовать на наследство бизнесмена.