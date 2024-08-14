В центре Петербурга в акватории Большой Невы столкнулись три теплохода

Три теплохода столкнулись напротив Английской набережной в акватории Большой Невы, пострадавших нет. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, ночью 14 августа 2024 года в районе Английской набережной теплоход "Гардемарин", сдавая задним ходом, сначала совершил навал на теплоход "Фонтанка-1", затем на теплоход "Переяслав". <…> Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.

У теплохода "Гардемарин" повреждена задняя часть судна, у "Фонтанки-1" - повреждения причального бруса и лакокрасочного покрытия. На теплоходе "Переяслав" разбито два боковых стекла.