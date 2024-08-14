Американец устроил дебош в московском отеле

Турист из США прилетел на отдых в Москву и устроил дебош в дорогом отеле из-за отказа в заселении. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел в столичной гостинице Radisson Blu Olimpyiskiy. Отмечается, что у 45-летнего американца не было миграционной карты.

По данным издания, мужчина вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам отеля: он размахивал руками и нецензурно выражался как на русском языке, так и на английском. После этого нарушителя доставили в отдел полиции.

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