На Байкале двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя

Следователи СК РФ по Республике Бурятия устанавливают обстоятельства происшествия с двумя туристами на побережье Байкала. Предварительно установлено, что, убегая от медведя, туристы сорвались со скалы, в результате один из них погиб.

"В следственные органы СК РФ по Республике Бурятия поступило сообщение о гибели туриста на побережье Байкала и травмировании еще одного. По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой будет проведен детальный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.