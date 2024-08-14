ФСБ раскрыла аферу в больнице Миасса

Сотрудники ФСБ раскрыли аферу в больнице Миасса и задержали ее организатора, занимающего пост начальника отдела безопасности медучреждения. Об этом сообщила официальный представитель управления ведомства по Челябинской области Татьяна Соснина. Lenta.ru

«С 14 июня 2019 года по 25 апреля 2024-го задержанный, используя служебное положение, совершил хищение шести миллионов рублей, поступивших в медучреждение на зарплату его подразделению, - сообщили в следственном управлении СК региона. - Для этого он занимался фиктивным трудоустройством сотрудников, открывая на них счета и забирая банковские карты себе». Российская газета

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудниками СУ СК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. ТАСС