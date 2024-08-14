Самолет с россиянами на борту совершил посадку с угрозой задымления

Самолет российской авиакомпании «РусЛайн» совершил посадку с угрозой задымления. Об этом пишет «Фонтанка».

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Инцидент произошел с пассажирским лайнером, выполнявшим рейс из Тамбова в Санкт-Петербург, во вторник, 13 августа. Отмечается, что на борту сработал датчик задымления в багажно-грузовом отсеке.

Несмотря на случившееся, аварийная ситуация не декларировалась. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Пулково. По данным издания, средства тушения не применялись.

В пресс-службе перевозчика заявили, что произошло ложное срабатывание датчика, примерно через две минуты сигнализация исчезла.

Ранее самолет другой российской авиакомпании Smartavia попал в сильную грозу и получил повреждения. На послеполетном осмотре лайнера были выявлены многочисленные поломки, в том числе левого и правого полукрыла, антенны и маячка.