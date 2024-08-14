В Барнауле нашли мертвым подростка, которого изнасиловал 23-летний отчим

В Барнауле 23-летнего мужчину подозревают в доведении до самоубийства 14-летнего пасынка, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета. Тело ребенка нашли на дачном участке в садоводстве «Прогресс» 11 августа. Известно, что за несколько дней до этого отчим надругался над подростком.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в летний период несовершеннолетний проживал со своей матерью и 23-летним отчимом в садоводстве. Накануне трагедии мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, — рассказали в СКР.

В ведомстве уточнили, что ранее подозреваемый был неоднократно судим за распространение наркотиков. Кроме того, следователи изучат условия проживания мальчика в семье, а также взаимоотношения с матерью и отчимом.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери. Суд установил, что гражданин подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года.