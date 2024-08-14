Обвиняемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» уйдет на СВО

Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который убил зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева 7 июня, может быть отправлен зону СВО. Подобное приведет к приостановке уголовного дела, чего боится супруга Егорцева Екатерина. Об этом сообщили журналисты.

«Убийца зампредседателя движения „Зов народа“ уйдет на СВО. Уголовное дело планируют приостановить», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

Антон Еговцев был убит 7 июня в подъезде своего дома в Лобне 37-летним Дмитрием Матвеевым. Он нанес ему семь ножевых ударов. Матвеев с 2023 года преследовал жену Егорцева Екатерину, которую знал с детства, это вынудило семью изменить место жительства и заблокировать номера преследователя. Однако Матвеев продолжал угрожать и выслеживать семью Еговцевых, а их жалобы остались без внимания со стороны полиции.

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После убийства Антона Еговцева Матвеев был задержан и обвинен по статье 105 УК РФ. Однако он может быть отправлен на СВО, что приведет к приостановке уголовного дела. Сама Екатерина Еговцева выражает опасения по поводу возможности преследования со стороны Матвеева после его возвращения из зоны спецоперации. Она боится за свою безопасность и безопасность ребенка и не понимает, как убийца может избежать ответственности. Отмечается, что решение о его отправке на службу принято, несмотря на отсутствие заключения психиатрической экспертизы.