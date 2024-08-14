В Екатеринбурге около ТРЦ прогремел взрыв

Сегодня, 14 августа, в районе ТЦ «Омега» на Уралмаше в Екатеринбурге прогремел взрыв. После этого в домах на время отключился свет.

«Что-то взорвалось, нет света, сообщают подписчики», — говорится в сообщении ТГ-канала «Злой Екатеринбург» от 14 августа 10:12. В комментариях уточняют, что после звука взрыва люди видели «жёлтый дымок».

В пресс-службе «Россети Урал» сообщили, что энергетики электросетевой компании зафиксировали локальное технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ. В результате электроснабжение в квадрате улиц Индустрии — Восстания — Стахановская — Избирателей было нарушено. Специалисты компании оперативно произвели необходимые переключения и восстановили подачу электричества в дома жителей по резервным схемам в 10.26.

Очевидцы рассказали подробности взрыва в ТЦ «Мега Химки»

В пресс-службе отметили, что каких-либо возгораний или иных подобных нештатных ситуаций на объектах компании не зафиксировано.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что вчера после мощного взрыва в СНТ на улице Металлургов в Екатеринбурге сгорели два дома.