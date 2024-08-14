В торговом центре «Рио», расположенном на юго-западе Москвы, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этажи. По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось в районе фитнес-центра.

Как сообщает ТАСС в 9.10 мск, пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре. Агентство со ссылкой на ГУ МЧС также сообщило, что пострадавших из-за пожара в Москве нет.

«Земля дрожала, все выгорело моментально»: очевидица раскрыла подробности пожара во Фрязино

В начале июля пожар произошел в московском ТЦ «Кунцево Плаза». По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось в районе третьего этажа здания. Людей из строения эвакуировали.

Также до этого крупный пожар произошел в районе Белорусского вокзала в Москве. Возгорание случилось в металлическом ангаре — изначально его площадь составляла 100 квадратных метров, однако позднее выросла до 600 «квадратов». Конструкция обрушилась.