В Шебекино после атаки ВСУ загорелась и обрушилась многоэтажка

Вооруженные силы Украины атаковали дронами многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, в одной из квартир начался пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших.

«Произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения», — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ утром 14 августа атаковали сразу два населенных пункта на территории Белгородской области. По его информации, пострадавших среди местных жителей нет. В частности, под ударом оказалось село Устинка. При сбросе боеприпаса с дрона вспыхнула летняя кухня в одном частном домовладении.

В этот же день глава Белгородской области ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. По его словам, планируется обращение в правительственную комиссию с просьбой о введении режима ЧС федерального уровня.

12 августа Гладков информировал президента РФ Владимира Путина, что более половины жителей Шебекино покинули город из-за обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, именно в этом населенном пункте сложилась самая тяжелая ситуация.

По словам губернатора, сейчас в Шебекино проживают 38 тысяч человек, а в округе — 85 тысяч граждан. Почти 300 жителей получили ранения, еще 36 числятся погибшими.