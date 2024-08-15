В Якутии за сутки ликвидировали 20 природных пожаров на площади свыше 230 тыс. га

Природные пожары ликвидированы за сутки в Якутии на площади свыше 230 тыс. га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По оперативным данным авиалесоохраны, на территории республики действуют 95 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 414 тыс. га, и 2 пожара площадью более 1,3 тыс. га действуют на землях иных категорий. За сутки ликвидированы 20 пожаров на площади свыше 230 тыс. га и локализованы 10 на площади 56,9 тыс. га", - говорится в сообщении

К тушению привлекались 1 679 человек и 187 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. На особом контроле управления находятся семь природных пожаров близ населенных пунктов.

"За сутки площадь пожаров уменьшилась в связи с ликвидацией очагов и прохождением осадков в горимых районах, а также понижением среднесуточных температур в северной части республики. Сотрудники МЧС России задействованы на тушении пожаров в селах Кырыкый и Чекя-Бясь. Авиация ведомства применялась в Верхневилюйском и Олекминском районах для передислокации личного состава", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

За 14 августа превышения ПДК химических веществ в воздухе не установлено. По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 32 населенных пунктах Алданского, Горного, Ленского, Нерюнгринского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

Как сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев на брифинге, обнаружены 14 лесных пожаров на общей площади 6 278 га. В стадии локализации находятся 9 лесных пожаров на площади свыше 84,6 тыс. га. Всего пожары действуют на территориях 16 муниципальных образований.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 11 июня в республике из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, 26 июня был установлен особый противопожарный режим на всей территории Якутии, 1 июля введен режим ЧС федерального характера.