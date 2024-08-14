Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей, не смогла выплатить государству около 1,2 млрд рублей. Как пояснила ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова, сейчас долг перед налоговой составляет менее четверти от всей суммы задолженности.

Ранее она заявила ТАСС, что выплата суммы налога, которую задолжала Блиновская, и тот факт, что она совершила преступление впервые, может стать основанием для прекращения в ее отношении уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов. "Погашено порядка 230 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Другой адвокат Блиновской заявлял ранее в Мосгорсуде на заседании о продлении ей срока ареста о том, что срок давности по инкриминируемой блогеру статье об уклонении от уплаты налогов истек 15 июля 2024 года. Юрист Иван Морозов, также представляющий интересы блогера, уточнял агентству, что из общего долга Елены Блиновской перед государством в размере около 1,4 млрд рублей его доверительнице осталось выплатить порядка 1,2 млрд рублей. Он также отмечал, что в эту сумму входят долги, не фигурирующие в уголовном деле Блиновской. По его словам, эта сумма была сформирована по всем обязательствам блогера перед государством в целом.

Таким образом, к началу судебного процесса, первое заседание которого в виде закрытых предварительных слушаний запланировано на сегодня в Савеловском суде Москвы, Елена Блиновская не смогла выплатить и четверти суммы от общего долга перед налоговой.

Как ожидается, в ходе закрытых слушаний в среду в суде также будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении Блиновской, для которой срок содержания под стражей в последний раз продлевался до 16 августа Мосгорсудом. Если гособвинение или суд посчитают, что блогеру можно смягчить меру пресечения, то до конца процесса Блиновскую могут освободить из СИЗО.