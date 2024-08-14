В деле о хищении денег у Долиной могут появиться новые потерпевшие

В деле о хищении 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной могут появиться новые потерпевшие. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

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По словам собеседника агентства, в ходе следствия, которое ведется рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по отношению к Долиной, могут открыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. В настоящее время следователи устанавливают, законно ли была куплена московская квартира певицы и как была оформлена сделка купли-продажи недвижимости.

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До этого сообщалось, что Долина сама перевела значительную сумму из более чем 200 миллионов рублей, похищенных телефонными мошенниками. Как пишут СМИ, певица якобы продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", утверждающие, что уже оплатили недвижимость.