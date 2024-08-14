Суд заочно арестовал находящегося в розыске националиста Поткина (Белова)

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал находящегося в федеральном и международном розыске националиста Александра Поткина (Белова). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Следственный комитет России обвинил Поткина в отмывании похищенного. Речь идет о деле 2015 года, когда Поткин пытался сменить собственников компаний, владевших земельными участками в Домодедовском районе Московской области, используя деньги, похищенные у вкладчиков банка в Казахстане.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Игорь Поповский назвал формальным рассмотрение в суде ходатайства представителя следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы. На его взгляд, следствие неверно квалифицировало действия его подзащитного. Из-за этого дело об отмывании средств уже дважды возвращалось в прокуратуру. Однако суд не прислушался к аргументам защиты и вынес постановление о заочном аресте Поткина на два месяца с момента его задержания в России или выдачи из-за границы. В августе 2016 года Поткин был осужден за отмывание похищенных средств. После того, как он вышел на свободу, следствие предъявило ему новые обвинения. Однако Поткин, нарушив подписку о невыезде, покинул Россию. До этого экс-менеджеры Межтопэнергобанка получили сроки за хищения почти 5 млрд рублей.