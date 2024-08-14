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Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни

Запорожская атомная электростанция сообщила МАГАТЭ о необходимости оценки влияния возгорания на целостность пострадавшей градирни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни
© РИА Новости

Не исключено, что ее придется демонтировать.

Эксперты МАГАТЭ запросили доступ ко второй из двух градирен, чтобы осмотреть конструкцию и выявить материалы и спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до пожара. Как заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, для экспертов важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. МАГАТЭ продолжит запрашивать разрешение на их осмотр.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем АЭС. На станции сообщили, что пожар вспыхнул в районе расположения градирен.

В настоящее время ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240814/zaes-1966053550.html?in=l