Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни

Запорожская атомная электростанция сообщила МАГАТЭ о необходимости оценки влияния возгорания на целостность пострадавшей градирни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

Не исключено, что ее придется демонтировать.

Эксперты МАГАТЭ запросили доступ ко второй из двух градирен, чтобы осмотреть конструкцию и выявить материалы и спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до пожара. Как заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, для экспертов важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. МАГАТЭ продолжит запрашивать разрешение на их осмотр.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем АЭС. На станции сообщили, что пожар вспыхнул в районе расположения градирен.

В настоящее время ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240814/zaes-1966053550.html?in=l