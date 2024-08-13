Подростка задержали за нападение с ножом на старшего родственника

В Ростовской области задержали несовершеннолетнего за нападение с ножом на старшего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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По версии следователей, 11 августа 16-летний житель Азовского района поссорился со своим 32-летним родственником. Имевший при себе нож юноша ударил им близкого человека, тот получил ранение в живот и был доставлен в больницу.

Злоумышленника задержали вскоре совершения преступления. Ему предъявили обвинения в умышленным причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса подросток признал вину в полном объеме.