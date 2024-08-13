Полиция задержала женщину, забиравшую деньги у Долиной для мошенников

Полицейские задержали курьера, которая забирала деньги у известной певицы Ларисы Долиной для их дальнейшей передачи мошенникам. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что артистка под давлением преступников продала квартиру в в Ксеньинском переулке столицы (район Хамовники) и отдала аферистам вырученные за недвижимость деньги. На жилье наложен арест.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что правоохранители расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн рублей.

«В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — подчеркнула представитель МВД.

По ее словам, пострадавшая обратилась в полицию в августе. Она заявила, что получила серию звонков от мнимых правоохранителей, которые «пытались предотвратить» совершаемые в отношении нее мошеннические действия.

Стало известно, кто купил квартиру Ларисы Долиной

Источник телеканала отметил, в свою очередь, что потерпевшей по делу является Лариса Долина. Он добавил, что курьер был задержан в начале августа.