Более 1 тыс. человек задержали по следам беспорядков в Британии

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек задержали в Великобритании по следам антииммигрантских беспорядков. Об этом сообщил Национальный совет начальников полиции (National Police Chiefs’ Council, NPCC).

"По состоянию на 13 августа было произведено 1 024 задержания, выдвинуто 575 обвинений", - говорится в сообщении органа, объединяющего сотрудников британской полиции высокого ранга. Ранее в NPCC предупредили, что задержания людей, которые подозреваются в участии в беспорядках, будут продолжаться на протяжении предстоящих месяцев.

Поводом для многодневных акций протеста, которые нередко перерастали в столкновения с полицией и погромы, стала трагедия в Саутпорте. Там 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан.

По информации газеты The Times, у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине. Однако в соцсетях сразу стали распространяться непроверенные данные, что преступник является мусульманином, добивался убежища и находился в поле зрения контртеррористической полиции. По данным властей, эта информация спровоцировала беспорядки.