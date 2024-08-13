Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву, осужденному на девять лет лишения свободы за взятку в 160 миллионов рублей. Lenta.ru

«Приговор отменен. Он будет направлен на повторное рассмотрение», — уточнили в апелляционной инстанции решение судьи Алексея Колесникова. Ранее Царегородцева приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 320 млн рублей. Ura.Ru

Григория Царегородцева задержали в прошлом году в Перми. После этого его доставили в Москву, где предъявили обвинение в получении взятки и арестовали. ФедералПресс