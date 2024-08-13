Shot: в Подмосковье клиентка ударила беременную работницу Wildberries

В Подмосковье клиентка, недовольная отказом в возврате товара, ударила сотрудницу Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Лобне в пункте выдачи заказов маркетплейса на улице Колычева. Клиентка вскрыла упаковку постельного белья, которое ей пришло, и захотела вернуть покупку.

Сотрудница Wildberries, в свою очередь, стала объяснять покупательнице, что, в соответствии с правилами, не может осуществить возврат такого товара. Клиентка взяла упаковку с постельным бельем и дважды ударила ею работницу маркетплейса по голове.

При этом сотрудница Wildberries заявила, что находится в положении, стала хвататься за живот и заплакала. После произошедшего женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, а недовольная покупательница написала отрицательный отзыв и поставила пункту выдачи одну звезду рейтинга.