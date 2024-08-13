Похитивший бывшую жену мужчина приковал ее к дереву в лесу в Тюменской области

В Тюменской области мужчина похитил свою бывшую супругу и приковал ее цепью к дереву в лесу.

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В Тюменской области вечером 8 августа мужчина подкараулил бывшую супругу, посадил ее в машину и отвез в лес.

Там он приковал женщину металлической цепью к дереву и стал угрожать применением насилия. После этого он оставил пострадавшую в лесу и скрылся с места происшествия. Через некоторое время потерпевшей удалось освободиться и позвать на помощь.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении 36-летнегомужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека)

Обвиняемый был задержан. Проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены судебные экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося, сообщает СУ СК России по Тюменской области.