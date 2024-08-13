Таганский суд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. ТАСС

Решение принято по ходатайству следственных органов. Блогер останется в СИЗО до 16 октября. Lenta.ru

Шабутдинова задержали 3 ноября прошлого года. На следующий день его арестовали. В прокуратуре заявили, что мужчина обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Шабутдинов вины не признает. Говорит Москва