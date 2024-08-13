Прокуратура заключила под стражу виновника дорожной аварии на МКАД

Прокуратура Юго-Западного административного округа избрала меру пресечения в виде заключения под стражу виновника дорожной аварии на МКАД, в которой погибла пассажирка мотоцикла. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в Прокуратуре Москвы.

— 37-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с составлением места его совершения), — рассказала прокуратура в своем Telegram–канале.

ДТП случилось около 3:30 12 августа. Водитель «газели» перестраивался в крайнюю левую полосу, и, не заметив мотоциклиста с пассажиром, выбросил их на встречную полосу. Там их сбил автомобиль Nissan. Мотоциклист и пассажир мотоцикла погибли на месте. Также пострадал мужчина, который был в легковой машине.

В эту же ночь на внешней стороне 32-го километра МКАД столкнулись несколько машин. В районе аварии были заняты две полосы из пяти.

11 августа массовая авария произошла на трассе М-11 «Нева». В ДТП попали автобус и несколько легковых автомобилей. Авария случилась около съезда на Химки. При этом минимум три легковые машины получили серьезные повреждения.