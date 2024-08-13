В Якутии нашли мертвой третью пропавшую школьницу

В Булунском районе Якутии обнаружено тело третьей пропавшей девочки. По информации региональной службы спасения, в ближайшее время тела найденной девочки и двух ее подруг будут доставлены в Тикси.

Трое школьниц, двоим из которых было по тринадцать лет, а одной - шестнадцать, пропали 11 августа. В последний раз детей видели играющими на берегу реки у села Кюсюр.

Накануне вблизи рыболовецкого участка Кюп-Сарай нашли тела двоих девочек. Поиски третьей продолжались около суток. Стоит отметить, что надежды найти пропавшую школьницу живой практически не было. Из Тикси ждали бригаду водолазов, они не могли добраться до поселка из-за нелетной погоды.

С близкими погибших девочек работают психологи.