Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым

Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером Аязом Шабутдиновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд. Москва24

«Возбуждено 22 эпизода мошенничества. На данный момент они не объединены с уголовным делом Шабутдинова», - сказал следователь в зале суда. ТАСС

На данный момент Таганский суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова до 16 октября. Ранее ему было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что вводил граждан в заблуждение относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные программы. Обвиняемый свою вину отрицает. Ura.Ru