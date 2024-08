Заполненный туристами катер едва не столкнулся с яхтой и попал на видео

Туристический катер едва не столкнулся с яхтой у берегов Греции. Инцидент попал на видео, которое публикует портал Need to Know.

Нештатная ситуация произошла 8 августа между греческими островами Кефалония и Итака. Пассажиры Nidri Star 1 сняли, как к ним на полной скорости приблизилась яхта Bleu de Nimes.

Хотя у туристического судна был приоритет в движении, второй корабль не снизил скорость и прошел в нескольких метрах от заполненного путешественниками катера. В последний момент яхта успела повернуть, и неприятных последствий удалось избежать. Местные власти проводят расследование.

