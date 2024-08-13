Тетя убитой под Самарой девочки рассказала о трагедии

Мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске под Самарой, принимал активное участие в поиске малышки и первый обнаружил ее тело. Об этом во вторник, 13 августа, рассказала тетя погибшей Тамила.

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По словам женщины, насильник увел ребенка со двора дома, пока девочка была без присмотра во дворе дома несколько минут. Тамила добавила, что ноги и руки ее племянницы были сломаны, а все тело покрыто кровью.

— Насильник тоже подключился к поиску, именно он ее нашел. Он пришел на место преступления и начал там орать специально. Брат подбежал туда, племянница вся окровавленная, у нее все переломано, — поделилась женщина.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые тут же отправились на поиски убийцы. Вскоре мужчину задержали в его собственной квартире. Насильник уже был ранее судим по тяжкой статье. Как рассказала тетя погибшей, он жил с ними по соседству и часто заходил в гости, чтобы поиграть с малышкой.

— Хочется, чтобы (наказание — прим. «ВМ») было пожизненное, — передает слова Тамилы Газета.ru.

Подробностями трагедии также поделилась бабушка убитой.

12 августа в городе Чапаевск мужчина изнасиловал и убил двухлетнюю девочку. По данным следствия, подозреваемый увел ребенка в заброшенный дом и изнасиловал. Скорая помощь доставила малышку в реанимацию в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи девочки.