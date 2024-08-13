«Вся окровавленная»: тетя убитой под Самарой девочки рассказала о трагедии
Мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске под Самарой, принимал активное участие в поиске малышки и первый обнаружил ее тело. Об этом во вторник, 13 августа, рассказала тетя погибшей Тамила.
По словам женщины, насильник увел ребенка со двора дома, пока девочка была без присмотра во дворе дома несколько минут. Тамила добавила, что ноги и руки ее племянницы были сломаны, а все тело покрыто кровью.
— Насильник тоже подключился к поиску, именно он ее нашел. Он пришел на место преступления и начал там орать специально. Брат подбежал туда, племянница вся окровавленная, у нее все переломано, — поделилась женщина.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые тут же отправились на поиски убийцы. Вскоре мужчину задержали в его собственной квартире. Насильник уже был ранее судим по тяжкой статье. Как рассказала тетя погибшей, он жил с ними по соседству и часто заходил в гости, чтобы поиграть с малышкой.
— Хочется, чтобы (наказание — прим. «ВМ») было пожизненное, — передает слова Тамилы Газета.ru.
Подробностями трагедии также поделилась бабушка убитой.
12 августа в городе Чапаевск мужчина изнасиловал и убил двухлетнюю девочку. По данным следствия, подозреваемый увел ребенка в заброшенный дом и изнасиловал. Скорая помощь доставила малышку в реанимацию в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи девочки.